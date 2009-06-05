Грипп оптом и в розницу

Он прилетел к нам из Нью-Йорка в организме студента-медика из Черновицкой области. И пока все ждут результатов из авторитетной лондонской лаборатории, отечественные специалисты утверждают – на 99% это именно вирус A/H1N1. Таковы выводы Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского и Украинского центра гриппа Министерства здравоохранения.

Первый «украинский пациент» оказался сильнее вируса - уже сегодня из Киевской инфекционной больницы студента могут выписать. И хотя в больнице медики от официальных комментариев отказываются, известно, что молодой человек чувствует себя значительно лучше, а температура в норме.

Естественно, новость об обнаружении вируса A/H1N1 не обрадовала украинцев. Многие насторожились, некоторые поспешили в аптеку за противовирусными препаратами. А как же иначе, ведь речь идет об обыкновенном инстинкте самосохранения. Кто может гарантировать, что коварный и плохо изученный вирус незаметно не проникнет с борта какого-то самолета? С другой стороны именно этот инстинкт можно удачно обыграть и получить сверхприбыли. Это уж точно учитывают фармацевтические компании.

Деньги на вирус

Известно, что еще в конце апреля многие страны отреагировали на ситуацию со свиным гриппом финансовыми методами – выделили средства на финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению его распространения. Так, Европейский Союз нашел 1 млрд. евро, Бразилия – $ 66,5 млн., Китай – $ 725 млн., США – $ 1,5 млрд., Ирак – $ 30 млн. Мексика же получила $200 млн. от Всемирного банка и $3 млрд. от Межамериканского банка развития.

Украина так же оказалась в числе тех, кто решил потратиться на борьбу с гриппом. Сразу после сообщений о массовых заболеваниях в Мексике и США, правительство Украины собралось на экстренное заседание, на котором выделило из резервного фонда госбюджета 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппом. Деньги были предназначены Министерству здравоохранения Украины, которое обязалось разработать перечень расходов, а до конца 2009 года предоставить правительству отчет об использовании выделенных средств.

Перечень расходов был составлен в сжатые сроки. Объемы закупок и номенклатура расходов определялись на основании расчетной потребности каждого региона Украины. На что же пошли эти деньги?

Минздрав создал оперативный штаб для реагирования на ситуацию с гриппом, заработала «горячая» телефонная линия. Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины (вместе с таможенниками) было поручено организовать и провести противоэпидемические меры на границах Украины. Также в Минздраве разработали специальную памятку для населения о гриппе А/H1N1. Другие памятки и предписания на украинском и английском языках разослали судоходным компаниям, туристическим операторам, капитанам пассажирских суден. Отдельно разработали письма-опросы для экипажей и пассажиров международных суден. Подобные документы получили и руководители авиакомпаний. На выделенные средства в медицинских пунктах вокзалов, портов, аэропортов, проводится постоянный мониторинг обращений больных с симптомами острых респираторных заболеваний, с отдельным учетом и немедленным информированием санэпидслужбы. Кроме этого, работников контролирующих служб на границе Украины обеспечили средствами личной защиты. Также началась инвентаризация отечественной научной базы для мобилизации науки на борьбу с гриппом.

Вместе с тем, выделение правительством такого объема средств на борьбу со свиным гриппом вызвало неоднозначную реакцию у представителей отрасли.

«Деньги, предназначенные Кабмином на борьбу со свиным гриппом, выделены неоправданно, – настаивает Николай Полищук, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины, экс-министр здравоохранения. – Никто в государстве почему-то не задумывается, что в нашей стране каждый день умирают люди от отсутствия своевременной медицинской помощи. Людям не могут купить медикаменты, они должны их покупать за свои деньги. В 62% летальных исходов виновны сердечно-сосудистые заболевания».

Николай Полищук говорит, что грипп А/H1N1 надо воспринимать как очередную инфекцию, но не раздувать проблему до масштабов чумы.

«Распространение и высокая заболеваемость в Украине свиного гриппа, о которой говорят иногда с истерией, невозможна, – уверен Николай Ефремович. – Потому что в Украине в летний период нет условий для распространения любого типа вируса гриппа. На дворе же лето и солнце. Я считаю, что в вопросе свиного гриппа слишком много политики. Но еще больше бизнеса. Сначала он коснулся аграрного – звучали ж обвинения, что свиньи кашляют и чихают, заражая людей. В результате резко упали продажи свинины в мире. Теперь можно говорить о фармацевтическом лобби. Разным лабораториям только дай денег, они будут изучать все, что угодно. Если вспомнить борьбу с птичьем гриппом, то в методах борьбы с ним четко прослеживались интересы агропромышленного бизнеса».

Вирусное многообразие

Вместе с тем, это не единственный вирус, которого стоит опасаться населению нашей планеты. Их число растет, как и степень угрозы их распространения.

«Ежегодно в мире открывают все больше новых возбудителей и вирусов, – рассказывает заведующая кафедрой вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика профессор Ирина Дзюблик. – Сегодня есть около 300 разнообразных вирусов, которые способны вызывать пандемии, эпидемии, спорадическую заболеваемость, приводить к летальным случаям. В настоящее время остро встают вопросы об эпидемии СПИДа, острых кишечных инфекций, острых респираторных инфекций и тому подобное. Те же эксперты ВОЗ дают нам информацию, что, в частности, от респираторных вирусных и кишечных инфекций в мире ежегодно умирают 10-12 миллионов человек, от СПИДа – 2-2,5 миллиона и тому подобное. То есть проблем, которые вызывают вирусы – множество».

Специалист утверждает, что ежегодно разные типы гриппа поражают 10-20% населения планеты. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, грипп – причина смерти 200-250 тысяч человек в год. «Но человечество все-таки опасается нового вируса гриппа, – продолжает профессор. – И все потому, что оно имеет печальный опыт трех пандемий прошлого века: «испанки» в 1918 году, которая была вызвана вирусом H1N1 и унесла жизни около 50 миллионов людей, эпидемиями азиатского (в 1957 году) и гонконгского гриппа (в 1968 году). Между этими пандемиями наблюдался определенный период. Поэтому ученые ожидали в ближайшее время так называемой «шифтовой» перестройки вируса. То есть глобального генетического изменения, которое может дать новую пандемию, к которой человеческая популяция не будет готова, так как у человека не будет иммунитета к новому возбудителю. Поэтому когда появился птичий грипп, имеющий огромную потенцию, ученые так встревожились». Таким образом, вирусологи опасаются возможной пандемии, в результате которой могут заболеть миллиарды людей по всей планете.

«Вирусный» бизнес

У «вирусной угрозы» есть еще один аспект – экономический. У страха глаза велики и ажиотаж вокруг угроз пандемий играет на руку фармацевтическим компаниям, выпускающим противовирусные препараты.

«Я бы хотел передать слова одного из моих коллег, который возвратился из Сан-Франциско, – говорит Полищук. – Он сказал, что в Америке спустя три дня после сообщений о свином гриппе, противовирусные препараты выросли в цене в четыре раза. Одна доза стоила 25 долларов, стала – 100 долларов».

В Украине, к счастью, цены на противовирусные препараты пока остались на прежнем уровне. Но если говорить о методах профилактики, то Всемирная организация здравоохранения всем странам рекомендовала два препарата, которые эффективно подавляют размножение этого вируса, однако не из дешевых. Также весь мир уже работает над созданием вакцины. Говорят, она будет готова уже к осени.

«Когда речь шла о птичьем гриппе, то целый ряд компаний сделали такую вакцину, – говорит профессор Дзюблик. Она готовилась для птиц, так как мы знаем, какие огромные потери были в птицеводстве, и для людей. Но сегодня в вакцине против птичьего гриппа необходимости нет. Как только выделили этот новый тип гриппа А/H1N1 так же многие компании взялись за разработку вакцины против этой гриппозной инфекции, в том числе и в России. Но готовой к применению вакцины сегодня нет».

«Вакцину от свиного гриппа Украине разрабатывать не надо. У нас нет соответствующей материально-технической базы для изобретения высококачественного противодействия, – подводит итог Полищук. – Так же нет смысла закупать препараты от гриппа – нет никаких объективных причин. Если Украина решится на подобные шаги, то эти деньги будут потрачены зря. А потом Счетная палата определит, что средства были использованы нерационально. Людям вряд ли станет легче, что их деньги выкинули на ветер».