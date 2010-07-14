Пенсионеров в Украине становится все меньше

За 15 лет в Украине на 767 тысяч уменьшилось количество пенсионеров. Об этом, как пишет «Дело», сообщает Госкомстат. По его информации, в 1996 году в Украине насчитывалось 14,5 млн пенсионеров, в начале этого года – 13,7 млн. Такая информация противоречит заверениям правительства и МВФ о постоянном росте числа пенсионеров в Украине и, как следствие, необходимости поднять пенсионный возраст. Как известно, МВФ выступает за повышение пенсионного возраста для украинских женщин с 55 лет до 60 лет. А министр труда и соцполитики Василий Надрага поддержал эту идею, высказав убеждение, что повышение пенсионного возраста для женщин будет полезно. Поскольку тогда женщины смогут заработать больше трудовой стаж и смогут получать более высокую пенсию. В Госкомстате посчитали, что с 1996 года средний уровень пенсии увеличился в 26 раз - с 38,7 грн до 999 грн (по состоянию на начало 2010 года). Особенно заметно средняя пенсия подскочила в 2002 году в сравнении с предыдущим годом – на 50% - и составила 122,4 грн. Аналогичный скачек произошел также в период с 2007-го по 2008 годы, когда средняя пенсия выросла с 478,4 грн до 751,4 грн. За прошлый год пенсия выросла ровно на 100 грн и сейчас составляет 999 грн.