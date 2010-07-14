В Польше обнародовали неизвестные фрагменты переговоров экипажа Ту-154

В среду польские СМИ сообщили неизвестные ранее фрагменты стенограммы переговоров экипажа Ту-154, при крушении которого под Смоленском погиб президент страны Лех Качиньский и ряд высокопоставленных деятелей польского государства. «Если мы не сядем, меня убьют», – сказал командир экипажа за 40 секунд до катастрофы, пишет «Взгляд». Ранее этот фрагмент был обозначен в опубликованной стенограмме переговоров в кабине пилотов как не подлежащий расшифровке. Этот фрагмент оказался в распоряжении практически всех крупных польских СМИ. Его происхождение не раскрывается, а официальные лица не комментируют эту информацию. По мнению парламентского эксперта по вопросам авиасообщений Роберта Завады, если эта фраза официально подтвердится, то это будет говорить о том, насколько ограничен в своих действиях был пилот. «Если он не принял решение идти на второй круг, то это могло произойти из-за того, что он боялся последствий отказа идти на посадку. По его словам, влияние на решение пилота мог оказать генерал Бласик (командующий ВВС Польши) или президент Качиньский. Однако, по его мнению, больший вес для пилота могли иметь слова именно генерала Бласика, а не «самых высокопоставленных особ в стране».