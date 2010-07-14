Шахтеры грозятся утопить родину Януковича

Работники двух шахт в Донецкой области из-за долгов по зарплате намерены остановить работу водоотливов, что может привести к подтоплению городов Енакиево, Селидово и Новогродовка, сообщает «Дело» со ссылкой на РИА «Новости». Шахта «Красный Октябрь» в городе Енакиево остановлена и работает лишь на откачку воды, которая стекается сюда со всей округи. Последний раз работники шахты получили свою заработную плату еще в апреле, и уже почти четыре месяца трудовой коллектив в 156 человек живет без зарплаты. «Дело в том, что шахта «Красный Октябрь» - самая низкая в городе, сюда стекается вода остальных угольных предприятий региона. Ее остановка может обернуться катастрофой для Енакиево. Если водоотливной комплекс прекратит работу, под водой окажутся территории, на которых расположены жилые дома, грозит подтопление и действующим шахтам. И тогда проблема одного госпредприятия превратится в экологическую катастрофу городского масштаба, от которой могут пострадать люди», - цитирует пресс-служба председателя первичной организации Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) водоотливного комплекса шахты «Красный Октябрь» Юрия Теслю. В аналогичной критической ситуации находятся и другие предприятия «Укршахтгидрозащиты». Всего в объединение входит 13 гидрозащитных шахт в Донецкой и Луганской областях, которые оставлены для защиты горных выработок и окружающей местности от затопления. Финансирование практически каждого из этих предприятий в 2010 году или отсутствует вовсе, или настолько мало, что на шахтах не решаются вопросы охраны труда, промышленной безопасности, растет задолженность по заработной плате. Подобная ситуация сложилась на предприятиях, которые проходят реструктуризацию. Так, в Новогродовке трудовой коллектив шахты «Новогродовская-2», которая относится к Донецкой дирекции по ликвидации шахт, также четыре месяца не получает заработную плату. Чтобы обратить внимание чиновников на свои проблемы, на шахте готовятся к акции протеста. Горняки заявили, что если им не выплатят деньги, в пятницу также полностью остановят откачку воды, что может привести к подтоплению Селидово и Новогродовки.