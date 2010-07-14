Поляки отметили прогресс в подготовке Украины к Евро-2012

Польские организаторы чемпионата Европы по футболу 2012 года отмечают прогресс в подготовке Украины к Евро-2012. Об этом УНИАНу сказали министр спорта Польши Адам Герш и председатель правления компании Pl2012 Марчин Херра. «Имеющиеся сигналы - позитивные. Работы, как в Львове, так и в Киеве, прогрессируют», - сказал Херра, который возглавляет компанию по координации реализации инфраструктурных проектов к Евро-2012. Он назвал «ключевым интересом» Польши то, чтобы европейский чемпионат состоялся, как и планировалось, в четырех украинских и четырех польских городах. В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты, необходимые для организации Евро-2012, украинцы должны реализовать самостоятельно. «Можем лишь держать кулаки (за Украину), чтобы как можно лучшее вышло», - сказал он. В свою очередь, Херра отметил, что европейский футбольный чемпионат после завершения чемпионата мира по футболу является ближайшим крупнейшим спортивным событием, из-за чего на подготовке Украины и Польши будет сосредоточено еще большее внимание. По его словам, в случае задержек с подготовкой Украины УЕФА уже не имеет возможности давать дополнительное время на подготовку. Херра добавил, что следующий анализ состояния подготовки к Евро-2012 УЕФА рассмотрит 21 сентября.