Треть украинцев в 2010 году будет отдыхать дома - опрос

В 2010 году украинцы в основном планируют провести свой отпуск дома. К этому склоняются 32% опрошенных R&B Group, сообщает «Фокус». На Черное или Азовское море поедут 18% опрошенных, отдохнут на даче - 15%, в другом городе Украины - 6%. Лишь 4% украинцев планируют отдохнуть в этом году за границей. Большинство украинцев (52%) считает, что на родине мест для отдыха вполне достаточно, еще 29% убеждены, что таких мест в избытке. В среднем продолжительность отдыха украинцев составляет 21-30 дней в год (25%). Еще одна большая группа – 36% - затруднилась ответить, сколько будет отдыхать. Длительный отдых (больше 40 дней в год) больше характерен для женщин, чем мужчин. Исследование было проведено 20-30 июня. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24 областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2076 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.