Азаров пообещал украинским геймерам организовать свой кибер-кубок

Премьер-министр Украины Николай Азаров встретился с украинской командой - победителем чемпионата мира по компьютерным играм Electronic Sports World Cup (ESWC), который прошел в Париже с 30 июня по 4 июля, сообщает УКРИНФОРМ. «Для нас это большая честь, что наша команда стала чемпионом мира - это приятная неожиданность. Мы хотели вас поздравить и спросить: чем мы можем вам помочь?» - сказал Николай Азаров, подчеркнув, что правительство уделяет большое внимание развитию инновационных технологий и готово выделить значительные средства для того, чтобы Украина заняла лидирующие позиции на рынке хай-тек. Обращаясь к победителям, премьер-министр призвал их активно разрабатывать бизнес-планы, которыми бы внедрялись уникальные инновационные технологии. Например, разработка оригинального программного обеспечения, на которое можно израсходовать несколько тысяч долларов, может принести миллионные прибыли для государства, на порядки повысить украинский ВВП. Азаров отметил, что в следующем году Кабмин планирует создавать технопарки и на конкурсной основе будет выбирать три-пять инновационных направлений, которые будут получать государственную поддержку. Даже если из десяти идей девять будут безрезультатными и на них будут израсходованы средства, но хоть одна сработает, то она окупит в сотни тысяч раз расходы государства или бизнеса на ее реализацию, подчеркнул он. Азаров пообещал, что правительство поддержит проведение в 2011 году в Киеве открытого украинского кибер-кубка, на который будут приглашены представители 30 стран мира.