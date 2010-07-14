В Минздраве протестовали матери с больными младенцами

В Министерстве здравоохранения протестовали матери младенцев, больных редкой болезнью - фенилкетонурией, неусвоением белка, сообщает ТСН. Запасы специальной смеси для этих малышей, которую закупает государство, закончились. В Украине более 700 детей, больных фенилкетонурией. Их организм не усваивает природный белок, а его избыток может развить у ребенка умственную отсталость. Сотне больных нет еще и года. Во всем мире таких детей кормят специальными лечебными смесями, позволяющими усваивать белок. В Украине эти смеси закупает Министерство здравоохранения. В этом году сделать это вовремя не смогли, уже почти полгода, как запасы кончились. В министерстве матерям, которые пришли с голодными детьми, сообщили, что смесь для кормления в Украине есть, на днях было получено 250 банок, но почему она не доходит до потребителей - неизвестно. Будет проведено служебное расследование. В Минздраве пообещали, что голодать дети не будут минимум 3 месяца. В настоящее время успеют провести новый тендер, чтобы закупить смесей в изобилии.