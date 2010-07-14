Самолет Рио-Париж вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов на борту?

Самолет авиакомпании Air France Рио-де-Жанейро - Париж вернулся в ночь на среду по местному времени в международный аэропорт Рио через пять часов после вылета, сообщила аэропортовая служба Бразилии Infraero. По предварительным данным, в самолете, вылетевшем во Францию во вторник, не работали туалеты. Продолжать 12-часовой трансатлантический полет с неработающими санузлами было невозможно, и пилоты были вынуждены вернуться в Рио, передает Utro.ru. Авиакомпания Air France подтвердила информацию о технической неисправности самолета и сообщила, что пассажиры проведут ночь в отелях Рио-де-Жанейро, после чего вылетят в Париж дополнительным рейсом в среду в 13 часов 20 минут по местному времени (20.20 мск).