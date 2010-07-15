Учителям утонувших в Ейске детей предъявлено обвинение в халатности

Обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей в Азовском море, предъявлено замдиректору школы №1065 Ирине Рябовой, а также преподавателю этого учебного заведения Алексею Багрянцеву, сообщил представитель СКП России Владимир Маркин, передает «Lenta.ru». «Следствием установлено, что, в соответствии с приказом директора школы №1065, для учащихся организованы выездной оздоровительный лагерь и экспедиция с местом пребывания в детском оздоровительном лагере «Азов»... Начальником лагеря назначена Рябова, начальником экспедиции - Багрянцев, и в их должностные обязанности входило обеспечение безопасности отдыха несовершеннолетних», - сказал Маркин. Ранее сообщалось, что во время купания на Ейской косе погибли пятеро детей из детского лагеря «Азов» и воспитатель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК РФ, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. По данным МЧС, дети учились в московской школе номер 1065. Погибшие: Дарья Терская - 12 лет Егор Ущеренко - 10 лет Лидия Ануфриева - 12 лет Георгий Бай - 10 лет Светлана Дюмбетова - 15 лет Виталий Морозов - 27 лет