Боливия ищет иностранного пилота для самолета президента

Правительство Боливии сообщило во вторник, что ищет международного пилота с налетом не менее 100 часов для нового самолета президента страны Эво Моралеса, передает боливийская радиостанция Erbol. Самолет Dassault Falcon 900Ex Easy прибыл в столицу Боливии Ла-Пас 2 июля из США, но пилотировать его некому, передает Newsru.com. «В стране нет пилота, частного или из ВВС Боливии, который мог бы управлять данным аппаратом. У прошедших стажировку на заводе-изготовителе самолета боливийцев нет допуска на пилотирование этой модели. Поэтому мы приглашаем на работу иностранного летчика с налетом не менее 100 часов», - заявил глава администрации президента в ранге министра Оскар Кока. По его словам, в дальнейшем законтрактованный пилот подготовит местный персонал для управления самолетом президента.