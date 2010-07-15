Гибсон предложил Григорьевой $20 млн за совместную опеку над ребенком

Мел Гибсон предложил Оксане Григорьевой $20 млн за то, что их общий ребенок будет проводить 20% времени с отцом, пишет The Australian со ссылкой на интернет-сайт RadarOnline.com. Григорьева отказалась от данного предложения, так как не желает делить опеку над 8-месячной дочерью с бывшим возлюбленным. «Со временем эти 20% могут перерасти в 50%», - цитирует слова Григорьевой ее представитель, передает Utro.ru. Ранее суд запретил Гибсону контактировать с Григорьевой. Данное решение было принято в ходе рассмотрения ходатайства Григорьевой, которая обвинила актера в бытовом насилии.