Сын Ариэля Шарона получил ранение при задержании грабителей

Омри Шарон, сын бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, получил легкие ранения, когда пытался задержать двух грабителей, проникших на семейную ферму Шаронов «Ха-Шикмим» с целью хищения сельскохозяйственного инвентаря, передает Вести. Как сообщает издание «Курсор» со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ», грабители проникли на ферму минувшей ночью. Шарон, заметивший происходящее, срочно вызвал охранников и сам отправился на машине в погоню за грабителями. Те, решив не испытывать судьбу, резко развернули машину, врезались в автомобиль Шарона, после чего скрылись с места преступления. Позднее они покинули машину и попытались бежать, однако один из грабителей был задержан. Полиция продолжает поиск второго грабителя.