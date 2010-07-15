Грузия сегодня будет просить ЕС об ассоциации

В Грузии сегодня начинается первый раунд переговоров о заключении соглашения об ассоциации страны в Евросоюз. Для участия в них прибудет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, информирует ИТАР-ТАСС. По сообщению грузинского МИДа, сегодня в Батуми Эштон встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и вместе с ним откроет первую пленарную сессию этих переговоров. В пятницу Эштон проведет в Тбилиси встречи с главой МИД Григолом Вашадзе и лидерами ряда оппозиционных партий. МИД страны заявляет, что «соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС заменит действующее до сих пор соглашение «О партнерстве и сотрудничестве». «Соглашение об ассоциации предусматривает углубление взаимодействия Грузии и ЕС в приоритетных направлениях и предоставит стране возможность поэтапной экономической интеграции и политической ассоциации в ЕС», - отмечает ведомство. Ранее госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе заявил, что «после заключения вышеназванного соглашения Грузия перейдет на качественно иной уровень отношений с ЕС», а за этим документом «последуют конкретные шаги - дополнительные инвестиции в экономику страны, создание новых рабочих мест, еще более облегченный, а в будущем, возможно, и безвизовый режим со странами ЕС».