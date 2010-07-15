В Польше готовы одолжить реконструированный стадион

Власти польского города Познань планируют сдавать реконструированный городской стадион, на котором состоятся матчи Евро-2012, в аренду. Об этом рассказал мэр Познани Ришард Гробельный, объяснивший это решение желанием городских властей получать стабильный доход, пишет УНИАН. Он не уточнил, сколько город планирует получать за аренду, и на каких условиях она будет реализована. По словам Гробельного, городской стадион, в реконструкцию которого город вложил около 220 млн дол., ежегодно может приносить доход от 3 до 6 млн дол. «Это, в основном, будет от спортивных событий, а также от культурных мероприятий», - сказал мэр. Он отметил, что эти средства будут покрывать расходы на содержание стадиона и будут содержать небольшую прибыль. «Мы бы хотели покрывать эксплуатационные расходы с определенным плюсом», - сказал мэр Познани. Он добавил, что доходы стадиона будут зависеть от того, насколько успешной будет местная футбольная команда в международных турнирах. По его данным, доход от проведения культурных мероприятий намного меньше и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч злотых за одно мероприятие. Гробельный также сказал, что выбранная компания - оператор стадиона будет вести переговоры с потенциальными инвесторами по продаже названия стадиона, как это сделали городские власти Гданьска. Отметим, Познань станет первым польским городом - хозяином Евро-2012, который уже в сентябре этого года введет в эксплуатацию стадион. В Польше к Евро-2012, которое проводится совместно с Украиной, строится три стадиона и один реконструируется.