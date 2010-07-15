В Украине началась вступительная кампания

Сегодня в Украине начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Прием документов продлится две недели, а не месяц, как в прошлом году. Абитуриенты, которые будут поступать на конкурсной основе, должны подать документы не позднее 22-го июля, отмечают «Подробности». Кроме того, в этому году университеты повысили проходной балл. Теперь вместо прописанных законом 124-х баллов будущие студенты должны набрать 140 и более. Изменилась ситуация и с льготниками. Отныне поступить вне конкурса можно будет только на одну специальность в одном учебном заведении. По данным Министерства образования и науки, сегодня по всей Украине откроются двери приемных комиссий 861 вуза. Минобразования также напоминает, что абитуриенты могут подавать сертификаты внешнего независимого оценивания 2008, 2009 и 2010 годов, а те, кто окончил школу в 2007 году и предыдущих, при поступлении на учебу без отрыва от работы могут выбирать ВНО или вступительные экзамены. Кроме того, в этом году будет учтен средний балл аттестата.