УПЦ МП: Все только нам

Московский патриархат выступает против проведения богослужений в столичном Софийском соборе поочередно с представителями УПЦ КП. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко, пишет «Коммерсант-Украина». «Это может быть негативно воспринято верующими», - сказал Коваленко. Кроме того, как отметил протоиерей, в УПЦ МП отрицательно относятся к тому, что в Софии Киевской сейчас не проводятся богослужения. «Любой храм строился нашими предками как храм, а не как музей», – сказал он, подчеркнув, что Московский патриархат продолжает считать Софию Киевскую резиденцией главы УПЦ МП и надеется на передачу комплекса заповедника в распоряжение церкви. Заявление Георгия Коваленко стало ответом на обращение, направленное представителями УПЦ КП Президенту Виктору Януковичу в начале июля с просьбой передать Софию Киевскую в пользование УПЦ КП. В документе утверждается, что с 1920 по 1934 год собор Святой Софии был кафедральным храмом Украинской автокефальной православной церкви, в нем проходили первый (в 1921 году) и второй (в 1927 году) Всеукраинские православные церковные соборы. Однако в УПЦ КП готовы пойти на компромисс. «Учитывая реальное состояние межконфессиональных отношений, мы считаем, что передавать комплекс собора Святой Софии для богослужений необходимо либо после преодоления церковного разделения, либо на паритетных началах в поочередное пользование УПЦ КП и УПЦ МП», – говорится в документе. Следует отметить, что представители УПЦ МП обратились к Президенту с просьбой передать собор им в пользование еще в конце зимы. В Киевском патриархате заявление Георгия Коваленко восприняли с удивлением. «Мы требуем передачи Софии с 1993 года, однако тогда нам ответили, что ее нельзя отдать какой-либо из конфессий, поскольку это может вызвать раскол в обществе. В УПЦ МП это прекрасно знают. Будет очень странно, если, отказав нам тогда, власти передадут храм в пользование УПЦ МП сейчас», – заявил глава информационно-издательского департамента УПЦ КП епископ Евстратий (Зоря). Впрочем, руководство Национального заповедника «София Киевская» выступает против передачи храмового комплекса какой-либо из конфессий. «При передаче комплекса церкви памятник архитектуры, которым он является, будет уничтожен, поскольку ни одна конфессия не сможет сохранить его в должном состоянии. Копоть от свечей, прихожане, церковный хор – все это, безусловно, разрушит Софию. Надеюсь, государство на это никогда не пойдет», – сказал заместитель директора заповедника Вадим Кириленко.