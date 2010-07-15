В Украине продолжают страдать грибники

По состоянию на 14.07.2010 в Украине несъедобными грибами отравились 64 человека, из их 7 детей, умерли 11 взрослых. Об этом Главреду сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе МОЗ Украины. За аналогичный период в прошлом году грибами отравились 34 человека, из их 7 детей. В Донецкой области с начала года отравилось 18 людей, Одесской - 9, Луганской - 8, Хмельницкой и Черкасской по 6, Винницкой - 5, по 2 в Житомирской, Николаевской и Херсонской области. По 1 случаю отравления грибами зарегистрировано в АР Крым, Днепропетровской области, Львовской, Тернопольской, Черниговской области и г. Севастополе. В Украине встречается около 80 видов потенциально опасных для здоровья человека грибов, из их 20 являются опасными для жизни.