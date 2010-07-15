Минюст отказался присваивать имена предприятиям

Кабинет Министров временно прекратил рассмотрение материалов относительно присвоения имен государственным предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам, до законодательного урегулирования вопроса. Соответствующее правительственное постановление, которое было разработано Министерством юстиции, принято на заседании Кабинета Министров 15 июля. Об этом рассказал министр юстиции Украины Александр Лавринович, сообщили Главреду в пресс-службе Минюста. По словам Лавриновича, на сегодня отсутствует необходимая нормативно-правовая регуляция вопроса присвоения объектам названий для отмечаний исторических событий, в честь государственных и общественных организаций, а также имен выдающихся государственных, общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры. Порядок фрагментарно регулируется нормативно правовыми актами, которые являются устаревшими и не учитывают реалии современного общественно-политического развития Украины. Министр юстиции также сообщил, что Министерством юстиции вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти уже разработан проект Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц». Будущий закон должен обеспечить надлежащую нормативную регуляцию вопроса. В частности - установить критерии присвоения имен объектам с целью увековечивания памяти о лицах, которые сделали весомый вклад в строительство украинского государства, развитие науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни.