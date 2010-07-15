Из Турции клиентов «Кария Тур» будет вывозить авиакомпания МАУ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) намерена до 16 июля выполнять чартерные рейсы из Турции, заказчиком которых выступил обанкротившийся туроператор «Кария Тур». Об этом говорится в сообщении МАУ, передает Интерфакс-Украина. «Компания ООО «Кария Тур Юкрэйн/Karya Tour Ukraine» официально сообщила авиакомпании «Международные авиалинии Украины» о том, что МАУ не должна осуществлять авиаперевозку пассажиров чартерных рейсов, заказчиком которых является компания «Кария Тур», из Украины в Турцию, начиная с 9 июля 2010 года. Авиакомпания МАУ приняла решение, что в течение недели, с 12 июля по 16 июля, все запланированные рейсы из Турции в Украину будут выполняться, и все пассажиры «Кария Тур», которые уже находятся в Турции, будут возвращены в Украину», – отмечено в сообщении. Находящиеся в Турции клиенты «Кария Тур», не имеющие брони на рейсы в Украину 15 и 16 июля, могут воспользоваться рейсами при наличии свободных мест в самолете. Рейсы после 16 июля, заказчиком которых выступил «Кария Тур», отменены. Как сообщалось ранее, Хозяйственный суд Киева 5 июля 2010 года признал банкротом ООО «Кария Тур» (Киев) и открыл ликвидационную процедуру. По состоянию на 13 июля в Турции оставались 738 украинских туристов, которые выехали на отдых по путевкам туроператора «Кария Тур Юкрейн». Вылеты туристов в Украину расписаны до 22 июля, в частности, 13 июля в Украину должны были вернуться около 110 туристов, 14 июля ожидается прилет 350 человек. До 22 июля практически все украинцы вернутся домой.