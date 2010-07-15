В НАН предупреждают: скоро в Украине может произойти мощное землетрясение

Вся территория Украины является опасной с точки зрения сейсмической активности. Об этом заявил кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института геофизики им. Субботина НАН Украины по научной работе Александр Кендзера в эфире Радио «ЭРА-FM». «Хотелось бы успокоить людей, но я этого сделать не могу по одной простой причине: часть территории Украины, в частности, западные, южные и юго-западные ее части относятся к так называемому сейсмоактивному поясу нашей планеты», – отметил эксперт. По словам Кендзеры, в Украине землетрясения происходили раньше, фиксируются сейсмическими приборами в настоящий момент, и, очевидно, будут происходить и в будущем. Он также отметил, что Крым и Закарпатье – наиболее опасные регионы Украины в сейсмологическом плане. Вместе с тем Кендзера заметил, что другая часть территории Украины, которая относится к древней платформе, к сожалению, также является опасной. Ученый отметил, что этими проблемами достаточно серьезно занимаются в Украине. «В Украине с 2006 года действуют новые государственные строительные нормы, которые, как по моему мнению, правильно учитывают реальную сейсмическую опасность. И дальше нужно лишь, чтобы те, кто отвечает за правильное строительство, учитывали эти государственные нормы» – сказал он. Кендзера также отметил, что в Украине на данное время недостаточно сейсмических станций – всего 36, в то время, как в Швейцарии их, например, больше 200.