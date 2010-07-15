На Одесщине милиция обнаружила нелегальный арсенал

Милиционеры обнаружили под Одессой целый оружейный склад, сообщает «Сегодня». Как рассказали пресс-службе облУВД, оружие нашли в гараже 53-летнего жителя поселка Черноморское. В боксе также хранились одна противопехотная граната Ф-1, две гранаты РГД, большое количество запалов к гранатам, десятки пистолетных и бронебойных патронов в коробках. Задержанный любитель огнестрельного рассказал, что хранил смертоносное добро «на всякий случай», как коллекцию. Сейчас в милиции решается вопрос о возбуждении в отношении «коллекционера» уголовного дела по признакам статьи 263 УК Украины — «Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами». По этой статье жителю Черноморского грозит от двух до пяти лет лишения свободы. К слову, по утверждению одного из правоохранителей, подобная находка в пгт Черноморское - далеко не редкость. «В Чабанке долгое время базировался полигон-стрельбище, а также были казармы нескольких воинских частей. Когда начал разваливаться Советский Союз, части расформировали. А имущество частей тем временем разворовали. Остатки амуниции и оружия мы находим здесь до сих пор», — пояснил источник газеты.