В Украине началась вступительная кампания в вузы

В Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения, передают «Подробности». В этом году прием документов продлится две недели, а не месяц, как прежде - то есть до 31 июля. По новым правилам, абитуриенты могут подавать документы в 5 вузов - на три специальности в каждом. Льготники - лишь в один вуз и на одну специальность. Разъяренные родители, утомленные абитуриенты и растерянные члены приемной комиссии - такую картину сегодня мог наблюдать каждый, кто сдавал документы в столичные вузы. К примеру, университет Шевченко за этот день принял 5,5 тысяч заявлений. В Минобразования о трудностях наслышаны, но во всем винят абитуриентов и их родителей – нечего штурмовать приемные комиссии в первый день. Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник уверяет: «Нет нужды ложиться костьми в первый день. 16 рабочих дней, поэтому не нужно так спешить – будет завтра, будет послезавтра и до конца дня 31-го». Приемные комиссии почти всех вузов в Киеве работают допоздна. Задержать сотрудников ректоров попросили в Министерстве. Некоторые вузы даже предоставили общежития иногородним, не успевшим сдать документы. Если понадобится - приемные комиссии будут работать до глубокой ночи 31-го июля, заявил министр.