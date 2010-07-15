Донецкие налоговики изъяли партию просроченной красной икры

В Донецке сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли из обращения крупную партию красной икры и рыбы с истекшим сроком хранения. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области, срок хранения этих продуктов закончился еще в прошлом году, однако местные предприниматели намеревались реализовывать изъятые икру и рыбу в местах массового отдыха граждан на побережье Азовского моря. При этом документы, подтверждающие законность поступления товара в Украину и прохождение санитарно-эпидемиологического и карантинного контроля, у коммерсантов отсутствовали. Всего во время обыска складского помещения в Ленинском районе Донецка, проведенного в рамках операций «Щит» и «Курорт-2010», было изъято 130 кг красной икры на сумму 130 тыс. грн и рыбы на 120 тыс. грн.