Львовская и Южная железные дороги удешевили билеты

В Украине дешевеют железнодорожные билеты - примерно на гривню. Однако пока такое удешевление касается только Львовской и Южной железной дороги, сообщает ТСН. Этого удалось достичь благодаря уменьшению комиссионного сбора, который платят пассажиры при покупке и возврате неиспользованных билетов. Антимонопольный комитет провел расследование и выяснил, что этот сбор является неоправданно завышенным. Поэтому теперь вместо 9 гривен комиссии пассажиры будут платить 8. Такие же проверки сейчас идут на Приднепровской, Донецкой и Одесской железных дорогах. Алексей Костусев, глава АМКУ, уверен, что это большая сумма, если учесть, сколько людей и как часто пользуются услугами железной дороги. Напомним, недавно Кабинет Министров утвердил финансовый план «Укрзалізниці» на 2010 год с доходом в размере 43 млрд гривен. Прибыль утверждена в размере 450 млн гривен, капитальные инвестиции запланированы на уровне 10 млрд гривен, отчисления в бюджет - 11 млрд гривен. Отметим также, что программа экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича предусматривает приватизацию «Укрзалізниці».