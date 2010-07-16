В Китае самолет местных авиалиний экстренно сел из-за сообщения о бомбе

В Китае пассажирский самолет, летевший внутренним рейсом, в среду вечером совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу, провинция Ганьсу, из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает агентство «Синьхуа». Самолет авиакомпании «Южные китайские авиалинии» рейсом 3912 по маршруту Урумчи - Гуанчжоу благополучно приземлился в аэропорту Чжунчуань в 21.53 по местному времени, отметили в Ганьсуском управлении общественной безопасности. Все 93 пассажира и 18 членов экипажа были немедленно эвакуированы из самолета, передает «MIGnews». Полиция провела обыск на борту самолета. Утром в четверг информация о наличие в самолете взрывчатки была опровергнута.