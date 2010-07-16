Жертвами тайфуна «Консон» на Филиппинах стали 26 человек

Второй в сезоне тайфун достиг побережья Филиппин, 26 человек погибли, 38 числятся пропавшими без вести, пишет Winnipeg Free Press. Тайфун «Консон» достиг восточного берега острова Лусон во вторник, сила ветра достигала 120 км/ч, передает «Lenta.ru». Большинство из пропавших – рыбаки, которых шторм застиг в море. Большая часть острова Лусон, на котором находится столица страны – Манила, остался без электричества. По заявлению местных властей, потребуется не менее двух суток, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Несколько десятков авиарейсов были отменены, школы и ряд муниципальных учреждений закрыты. В связи с приблежением тайфуна, служба прогнозов при Государственном океаническом управлении Китая в среду объявила «желтый уровень» угрозы больших волн и «синий уровень» угрозы штормового нагона, передает агентство «Синьхуа«.