Аргентина разрешит однополые браки?

Сенат Аргентины в среду обсудил законопроект, предусматривающий возможность регистрации браков партнерами одного пола, передает Utro.ru. Инициатива принятия закона принадлежит президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер, однако ей противостоят аргентинская католическая церковь и сообщества евангелистов, устроивших во вторник 60-тысячный марш протеста. Законопроект был одобрен в мае нижней палатой парламента. В случае если закон будет принят, гомосексуальные браки будут иметь равный статус с традиционными. На данный момент в Аргентине легализованы гражданские гомосексуальные союзы, имеющие ограниченный набор юридических прав, в сравнении с официальными браками. Если законопроект будет одобрен сенатом, Аргентина станет первой латиноамериканской страной, разрешившей однополые браки.