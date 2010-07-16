Американка украла $250 тыс. и назвала себя «Робином Гудом»

Жительница Флориды, обвиняемая в краже $250 тыс. у бывшего работодателя, назвала себя «современным Робином Гудом», сообщает Fox News. Синтия Уотсон заявила полиции, что похищенные деньги она раздала бедным. По данным полиции, 48-летняя Уотсон оплатила аренду дома для своего друга и презентовала некоторую сумму женщине, которую она заметила плачущей в баре. Более никаких пожертвований Уотсон не делала, передает Вести. Женщина была арестована во вторник. Уотсон ограбила букмекерскую контору, в которой проработала 14 лет. Она обвиняется в неоднократном обналичивании фиктивных чеков, которое она совершала с 2003 по 2009 годы.