Мадридский зоопарк хочет купить осьминога Пауля

Мадридский зоопарк собирается выкупить у океанариума Sea Life в немецком Оберхаузене осьминога Пауля, который правильно предсказал исходы всех матчей чемпионата мира с участием сборной Германии, а также победу испанцев над голландцами в финале мирового первенства, передает «Газета.ru». По словам пресс-атташе зоопарка, испанцы хотят, чтобы сделка завершилась как можно скорее. Кроме того, не исключается вариант с обменом Пауля на какое-либо другое животное с доплатой. Мадридский зоопарк пообещал, что головоногому моллюску будет предоставлен наилучший уход, а также прекрасное отношение со стороны обслуживающего персонала и посетителей, сообщает EFE.