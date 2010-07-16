В Иране в результате теракта погибли десятки людей

21 человек, включая военнослужащих Корпуса «стражей исламской революции», погибли в результате двойного теракта в четверг вечером в иранском городе Захедан - центре провинции Систан-Белуджистан. Об этом сообщил прокурор города Мохаммад Марзи, пишет ИТАР-ТАСС. Первый взрыв прогремел у входа в главную мечеть города сразу после окончания вечернего намаза. Второй взрыв произошел позже, когда на место происшествия прибыли кареты «скорой помощи». По данным агентства ИРНА, второй взрыв был настолько сильным, что площадь перед мечетью была буквально усыпана фрагментами человеческих тел. Ответственность за это нападения взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Джундалла» (»Воины Аллаха»), которая, по данным иранских источников, имеет тесные связи с международной террористической сетью «Аль-Каида». В заявлении группировки, переданном телеканалу «Аль-Арабия», указывается, что нынешнее нападение стало местью за казнь ее лидера Абдольмалека Риги, повешенного по решению суда в июне. «Акция была совершена самоубийцами Абдольбаситом Риги и Мохаммадом Риги» - родственниками бывшего лидера «Джундалла», указывается в заявлении.