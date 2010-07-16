Китай и ФРГ будут дружить по 10 направлениям

Китай и Германия заключили десять соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Церемония их подписания состоялась после переговоров премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в четверг прибыла в Китай с четырехдневным официальным визитом, сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на агентство Синьхуа. Подписанные между правительствами двух стран, соответствующими ведомствами и деловыми кругами Китая и Германии соглашения касаются сотрудничества по таким направлениям, как финансы, защита окружающей среды, культура, сфера обслуживания и технико-экономическое сотрудничество. В числе подписанных документов также соглашение на сумму 938 млн долл. о создании на территории КНР совместного предприятия по производству грузовых автомобилей. Кроме того, было заключено соглашение, которое планирует привлечение 124 млн евро, которые будут использованы для уменьшения вредных выбросов и повышения энергосбережения предприятий. Помимо этого, компания «Сименс» и базирующаяся в Шанхае Electric Group заключили соглашение о совместных исследованиях и разработке паровых и газовых турбин на сумму 3,5 млрд долл. На сегодня у Ангелы Меркель также запланированы встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао и заместителем председателя КНР Си Цзиньпином. В ходе своего визита в Китай канцлер ФРГ, помимо Пекина, посетит город Сиань.