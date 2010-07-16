Саакашвили не может понять, чего хочет РФ

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не понимает позицию России в отношении его страны, сообщает «Интерфакс». «Трудно понять, чего они (руководство России. – Ред.) хотят. Мы все время хотели пойти им навстречу», - сказал Саакашвили в эфире Первого канала белорусского телевидения. По его словам, «когда мы пошли навстречу, они (Россия. – Ред.) хотят еще больше». Он также считает, что позиция России в отношении Грузии включает элементы шантажа. «Вы поменяйте свое поведение, выполните все наши требования, а потом мы посмотрим», - изложил Саакашвили свое понимание позиции российской стороны. «Мы отказываемся делать выбор между плохим и худшим, мы хотим делать выбор между хорошим и лучшим», - сказал президент Грузии. По его словам, «Россия прекрасно знает, что мы существуем в прежних границах». В то же время Саакашвили заявил о своей любви к российскому народу и российской культуре. По его мнению, длительное отчуждение между двумя странами может привести к тому, что в Грузии не будут знать о существовании России. «Это политика, которая заходит в тупик», - сказал он, добавив при этом, что «уже должен своего сына заставлять учить русский язык».