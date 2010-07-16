В субботу ожидается 37-градусная жара

17 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +35...+37 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, в Тернопольской и Хмельницкой областях без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, грозы, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33 градуса. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33 градуса. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33 градуса. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +31...+36 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +32...+37 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +31...+36 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +29...+34 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса. 16 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.