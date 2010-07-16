В Одессе стартовал международный кинофестиваль

Сегодня, 16 июля, в Одессе открылся первый международный кинофестиваль, на котором будут показаны 16 фильмов конкурсной программы. Также представлены лучшие кинокартины, уже получившие награды на международных фестивалях, и которые еще не выходили на экранах Украины, пишет «Комсомольская правда» в Украине». «Мы приготовили сюрприз и раскрываем его в конце нашей подготовки, - рассказала президент фестиваля Виктория Тигипко, - на открытие в Одесском Оперном театре приедет Жерар Депардье. Его превосходная картина «Мамонт» откроет конкурсную программу. На закрытие к нам прибудет Сильвестр Сталлоне. Он уже подтвердил свое участие. Мы держим кулаки и не будем их разжимать, пока он не сойдет с трапа самолета. Весь фестиваль с нами пробудет Рутгер Хауер, которого называют нидерландским Полом Ньюменом… Он проведет в Одессе свой мастер-класс. Также как и Йос Стеллинг, Наум Клейман, Кшиштоф Занусси, Сергей Члиянц, Вадим Перельман, Юрий Мамин и Кира Муратова. Из российских мастеров будет Эммануил Виторган, Жанна Фриске, Алика Смехова. Мы приглашали Станислава Говорухина. Но он сейчас болен и проходит лечение». Со звездами Голливуда, Франции, Польши, России и других стран одесситы и гости города смогут встретиться во время открытия фестиваля 16 июля в 18:00 возле Оперного театра. Там будет организована автограф-сессия. Кроме того, побеседовать с ними можно на мастер-классах на Одесской киностудии, время которых уже точно определено и вывешено на сайте кинофестиваля. Главным призом фестиваля станет статуэтка «Золотой Дюк» скульптора Михайла Ревы, а также особый приз - «Одесский бриллиант».