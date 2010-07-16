Азаров поручил закупить питание для детей, больных фенилкетонурией

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать запас детского питания для детей, больных фенилкетонурией на полтора-два года, сообщает Интерфакс-Украина. «Сейчас я дал поручение создать запас этого питания года на полтора-два, чтобы мы с этой проблемой закончили», - сказал он, выступая на заседании секретариата Национального союза журналистов в Киеве в пятницу. Премьер-министр также высказал готовность упростить тендерную процедуру для закупки этого питания, разрешив конкурсы с одним участником. Фенилкетонурия - тяжелое наследственное заболевание, которое характеризуется главным образом поражением центральной нервной системы (ЦНС). Болезнь связана с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. Сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических продуктов, что приводит к тяжёлому поражению ЦНС, проявляющемуся, в частности, в виде нарушения умственного развития. Дети с фенилкетонурией рождаются здоровыми, но в первые месяцы после рождения в связи с поступлением фенилаланина в организм с молоком матери развиваются клинические проявления: повышенная возбудимость, гиперрефлексия, повышенный тонус мышц, тремор, судорожные эпилептиформные припадки, характерный «мышиный» запах.