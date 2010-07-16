В Украине планируют ежемесячно проверять качество бензина на АЗС

Институт потребительских экспертиз (г. Киев) запустил проект «Карта качества топлива Украины» по независимой проверке топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Украины и созданию единого реестра количества нарушений в отношении качества топлива. Как передает УНИАН, об этом сегодня сообщил директор Института потребительских экспертиз, руководитель проекта «Карта качества топлива Украины» Юрий Чернобривец. По его словам, в рамках проекта уже проверено качество наиболее популярного бензина А-95 на 200 АЗС в семи областях Украины. По итогам исследования качества бензина, отобранного на данных АЗС, почти 35% топлива оказалось некачественным, около 49% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и около 16% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные улучшенного качества» (Евро-4). «Мы делаем этот проект для того, чтобы потребитель голосовал своим кошельком против нечестных нефтетрейдеров… Наша цель - информирование общественности», - сказал он. Также Чернобривец отметил, что в дальнейшем институт планирует ежемесячно отбирать 30 проб бензина на самых крупных АЗС в каждой области и проводить исследование качества. Кроме того, для упрощения понимания информации институт ввел систему «звездности», наподобие системы «звездности» гостиниц. Эта система позволяет быстро определить, какое топливо продается на каждой конкретной АЗС.