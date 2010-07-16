Жителям Кременчуга запретили купаться в Днепре из-за инфекции

Сегодня исполняющий обязанности главного санитарного врача Кременчуга в Полтавской области Виктор Самойленко подписал постановление о запрете купания в речке Днепр на центральном пляже города. Как передает УНИАН, Самойленко заявил журналистам, что в воде обнаружена лактозопозитивная палочка. «Мы сделали два анализа, и в этих анализах в речке на территории пляжа обнаружили эту инфекцию», - сказал Самойленко. По его словам, на пляже должны быть установлены плакаты о запрете купания и по громкоговорителю должны быть соответствующие сообщения.