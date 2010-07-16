42% детских лагерей в Украине работают с нарушениями

Почти половина детских оздоровительных учреждений (42%) Украины работают с различными нарушениями. К такому выводу пришли в Госпотребстандарте, по результатам проверки 340 детских лагерей отдыха в период с начала июня 2010 года, сообщает Дело. Кроме того, был проведен традиционный мониторинг детских лагерей перед началом оздоровительного сезона. Эксперты обращали внимание на качество продуктов питания, наличие сопроводительных документов, условия и срок сохранения продуктов. «В ходе проверки было обнаружено отсутствие или наличие неполной информации о производителе или отсутствие его адреса. В этом случае реализация продукции приостанавливается до предоставления необходимых документов. Если они так и не подаются – использовать продукцию данного производителя запрещается», - говорит первый заместитель Госпотребстандарта Владислава Хижняк. По ее данным, в результате проверок нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму более 130 тыс. гривен.