В 2011 году Украине может появиться лекарство от рака

Промышленным внедрением в медицину передовых разработок украинских ученых в сфере нанотехнологий будет заниматься новосозданная компания «Нанотехнологии в медицине» («НаноМедТех»). Об этом УНИАНу сообщили в Национальной академии наук Украины. В НАНУ отмечают, что «НаноМедТех» будет работать по уникальному методу электронно-лучевого осаждения в вакууме. Данная технология, разработанная в Институте электросварки им. Е.О. Патона академиками Борисом Патоном и Борисом Мовчаном, не имеет аналогов в мире и позволяет получать наночастицы различных элементов и их комбинаций, влияющих на жизнедеятельность организмов на клеточном уровне. Сегодня в ходе презентации компании в Международном центре электронно-лучевых технологий НАНУ Патон заявил, что уже в 2011 году планируется вывести на рынок медицинские препараты на основе наночастиц. По его мнению, первое лекарство будет создано на базе наночастиц серебра, которые, как заметил ученый, могут дать человечеству избавление от целого ряда заболеваний, в том числе и от рака. «Здесь можно получить и мази, и гели на основе серебряного порошка», - сказал Борис Патон. Совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута, который является инвестором проекта, в ходе презентации отметил, что интерес к сотрудничеству с учеными в новом направлении поясняется положительным опытом использования наноразработок на металлургических предприятиях компании. «При создании этой компании вопрос прибыли не рассматривался, хотя мы понимаем, что это может быть успешный проект как те, которые мы делали до этого», - сказал бизнесмен в ходе презентации. По его словам, на первом этапе расходы на создание лаборатории, закупку специальной установки не превысят 1 млн долларов. «Но на развитие потребуется гораздо больше денег, это будут десятки миллионов долларов», - добавил Тарута. В свою очередь председатель Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко отметил: «Инновационный прорыв идет на глазах. И Украина имеет уникальный шанс «впрыгнуть в последний вагон этого инновационного поезда».