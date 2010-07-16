Утечку нефти в Мексиканском заливе удалось остановить

Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе близится к концу. Руководители британской нефтяной компании Вritish Рetroleum (BP) сообщили, что им удалось наконец-то остановить поток нефти, попадающей в море — их инженеры успешно установили новую заглушку на аварийной скважине, пишет «Сегодня». Нефть прекратила вытекать в воды Мексиканского залива впервые за 87 дней со дня взрыва на добывающей платформе глубоководного бурения Deepwater Horizon, которую эксплуатирует ВР. Тогда платформа затонула, и нефть начала выливаться из прорвавшейся скважины в залив. Убытки компании со дня аварии оцениваются в $3,5 млрд. Инженеры обещают каждые шесть часов проводить замеры, чтобы убедиться в стабильности уровня давления в скважине. Всего проверка эффективности новой заглушки займет 48 часов. Особое внимание будут уделять показаниям манометров: если давление на клапаны заглушки будет слишком высоким, она может не выдержать. С другой стороны, если этот показатель будет низким, это может означать, что нефть и газ выходят из скважины где-то еще. Местные жители пока настроены скептически: до сих пор все попытки компании остановить утечку были безуспешными. Кроме того, люди боятся, что как только проблема с утечкой нефти будет решена, об их проблемах забудут. А ведь нефтяные пятна не только поубивали рыбу и прочую морскую живность — они загрязнили 700 км прибрежной зоны. Причем пострадали не только мексиканцы, нефть добралась до берегов Луизианы, Флориды, Миссисипи, Алабамы и Техаса. Аварию уже считают самой масштабной экологической катастрофой в истории США. В компании также пока не спешат праздновать победу. «Не хотелось бы давать людям надежду — мол, мы уже точно перекрыли поток нефти, — пока мы не получим всех данных о давлении и не проведем сейсмологические исследования морского дна, чтобы понять состояние скважины и отводных труб», — цитирует BBC адмирала службы береговой охраны Теда Аллена.