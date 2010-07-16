Еще один чиновник Минприроды попался на взятке

Сотрудники столичной милиции задержали за взятку начальника одного из отделов Департамента экологического контроля и безопасности Министерства охраны окружающей среды Украины. Об этом УНИАНу сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел. Чиновник был задержан сегодня, 16 июля, возле здания Минприроды во время передачи ему взятки. Взяточник требовал у предпринимателя 5 тыс. дол. за «услуги» по предоставлению разрешительной документации. Материалы переданы в прокуратуру. Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по статье «Взяточничество». Как сообщалось ранее, 1 июня Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала во время получения взятки в особо крупных размерах заместителя министра охраны окружающей среды Украины Бориса Преснера. После этого Кабинет Министров уволил его с занимаемой должности.