«Антонов» представит на авиашоу самолет нового поколения Ан-158

ГП «Антонов» представит на международном аэрокосмическом салоне «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), который пройдет с 19-го по 25 июля 2010 года в Англии, региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе ГП «Антонов». В сообщении отмечается, что сегодня самолет Ан-158 перелетел из Киева в Лондон для участия в аэросалоне. «Мы представляем международной авиационной общественности высокотехнологичный конкурентоспособный продукт, который соответствует всем современным требованиям и нормам безопасности и экологичности, а также пожеланиям его потенциальных эксплуатантов. Гарантия этому – сочетание технологических достижений ведущих авиационных предприятий мира, принимающих участие в программе Ан-158, с богатым опытом «Антонов» в создании региональных самолетов», отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива. По уровню комфорта пассажирской кабины Ан-158 соответствует самым совершенным магистральным самолетам, а базироваться может на широкой сети аэродромов. Впервые поднявшись в небо 28 апреля 2010 года, самолет начал программу летных испытаний. До настоящего времени выполнено более 30 полетов общей продолжительностью более 70 часов, в ходе которых проверены устойчивость, управляемость самолета, а также его летно-технические характеристики. Завершить программу сертификационных испытаний и получить сертификат типа планируется до конца текущего года. На серийном заводе «Антонов» в Киеве ведутся работы по запуску самолета в производство в кооперации с партнерами из РФ и других стран. Принимая участие в выставке «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» намерен провести переговоры с представителями авиационной промышленности и эксплуатантов авиатехники разных стран с целью продвижения продукции и услуг «Антонова» на международный рынок. Планируется также подписание ряда соглашений.