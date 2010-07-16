«Скромный» юбилей Януковича обошелся в миллион евро

16 июля 2010, 19:55

Президент Украины Виктор Янукович отпраздновал свое 60-летие с царским размахом, пишет Корреспондент. По данным журнала, приезд одних только поп-звезд стоил миллион евро. Праздник начался еще 9 июля, непосредственно в день рождения Януковича, в госрезиденции «Залесье», что под Киевом. Гостей праздника развлекали звезды Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Александр Серов, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Наталья Королева, группа «Дискотека Авария», Тина Кароль, Ани Лорак, Ирина Билык, а также мировая знаменитость - певица Лара Фабиан. Вели вечер российский шоумен и комик Максим Галкин и украинская телезвезда и родственница экс-президента Виктора Ющенко Маша Ефросинина. Как пишет издание, сама госрезиденция высокопоставленному юбиляру досталась бесплатно, как госчиновнику соответствующего ранга. Но собрать исполнителей, выступавших на юбилее, мог только долларовый миллионер, которым Президент с его годовым доходом в 235 тысяч грн (по данным официальной декларации за прошлый год) быть не может. Руководитель московского концертного агентства «Энергия звезд» Дмитрий Молчанов сообщил, что за подобные заказы российские звезды берут плату по высшему тарифу - как за выступления на корпоративах «Газпрома». К примеру, дуэт Варум-Агутин работает за €45 тысяч, Филипп Киркоров и Александр Серов берут по €60-80 тысяч, а «Дискотека Авария» может запросить до €80-100 тысяч. Назвать же гонорар Кобзона Молчанов даже не берется. «Ему разве что акции завода какого-то могли предложить», - шутит он. Лару Фабиан российские олигархи заказывали, по данным московского эксперта, за €250 тысяч. Шоумен Галкин в качестве тамады стоит €120 тысяч, а средний гонорар Ефросининой колеблется около €4 тысяч. В итоге, отмечает «Корреспондент», сумма, которая в качестве гонораров должна была перекочевать в карманы приехавших звезд, составляет не менее €1 млн. Комментируя финансовую часть юбилея Президента, глава АП Сергей Левочкин сообщал: день рождения Президента был организован за частные средства Януковича, и ни копейки денег из госбюджета на юбилей не потратили. «Я не знаю, сколько это стоило. Но могу сказать одно - было скромно, но со вкусом», - заявил «Корреспонденту» по поводу увиденного в «Залесье» первый замглавы фракции ПР Михаил Чечетов.

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