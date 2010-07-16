Водитель «скорой» из кортежа Януковича признал свою вину в ДТП

В четверг состоялось первое заседание суда по делу о ДТП кареты скорой помощи из президентского кортежа и такси, пишет «Сегодня». Напомним, авария произошла в апреле на Харьковской площади столицы — Виктор Янукович ехал в аэропорт «Борисполь», чтобы вылететь на встречу с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Тогда в жуткой катастрофе на месте погиб таксист Алексей Чижиков, а двое его молодых пассажиров получили тяжелые травмы. Родственники Чижикова опасались, что правоохранители сделают виновным погибшего Алексея. Но в середине июня Генпрокуратура назвала виновным 61-летнего водителя кареты «скорой». «За время, которое прошло с момента аварии, Николай сильно поседел, —рассказала газете жена обвиняемого водителя «скорой» Александра Демиденко. — Он очень переживает. Он никогда в жизни не нарушал правил, у него стажа около 40 лет, потому как устроился работать шофером сразу после армии. Работал и при Кучме, и при Ющенко. О той аварии он рассказывал, что легковушка просто появилась неожиданно... Но таксиста он не винит. Защитника на суде у мужа не было, потому как у нас на адвоката нет денег: мы с Николаем — пенсионеры, пенсия маленькая, а есть семья и внуки. Я на заседании не была, с Николаем ходили дети. Он и сам-то пострадал, повредив шейный позвонок: ему сделали операцию, сейчас он пока на больничном». Жена Демиденко нам рассказала, что ее муж на суде признал себя виновным, но она таковым его не считает, говорит, если бы он мог избежать столкновения, обязательно бы это сделал: «Почему сказал, что виноват? А что ему еще оставалось делать?» Следствие установило, что карета «скорой» тогда отстала от основных авто в кортеже, потому как была менее мощной и ехала медленнее. Когда основная колонна проехала, на дорогу выехали несколько обычных авто. С одним из них и столкнулась отставшая «скорая». Водителя «скорой», если его вина будет доказана в суде, могут осудить на срок от 3 до 8 лет.