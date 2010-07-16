В Харьков привезли мироточивую икону

В Харьков из Москвы прибыла мироточивая икона Царственных мучеников, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской епархии УПЦ отца Тарасия (Кита). По его словам, икона написана в память об императорской семье Романовых, расстрелянной в июле 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома военного инженера Ипатьева. Ровно 10 лет назад императорскую семью канонизировали. По словам о. Тарасия, икону написали еще до канонизации царской семьи, но она сразу же начала благоухать и мироточить. Чудесный образ уже побывал во многих городах России и Украины, а также зарубежья. Зарегистрированы случаи чудесного исцеления больных. С утра на поклон мироточивой иконе, выставленной в Покровском соборе, идут многие сотни харьковчан. Вечером ее отвезут в село Башкировку Чугуевского района, где строят храм Святых Царственных мучеников. Затем образ побывает в Спасовом ските, построенном на железнодорожной станции «Борки» близ Харькова, где в свое время произошло крушение поезда, в котором ехал Александр III с семьей. Тогда погибло много людей, но императорская семья чудом уцелела. Уже в понедельник икона Царственных мучеников вернется в Москву, где она хранится в одном из столичных храмов.