Подтопленный участок трассы Одесса—Рени закрыли для легковушек

Участок трассы Одесса—Рени в районе села Паланки (транзитная территория Молдовы) закрыт для движения легковушек. Такое решение было принято вчера утром на совещании в облгосадминистрации, пишет «Сегодня». «Там плохая дорога — много ям и выбоин. Вода из Днестра достигла трассы и затапливает их, — рассказал нам замгубернатора Одесской области Александр Малин. — Машины садятся в ямы и блокируют движение». Легковушки будут пускать в объезд через Затоку. На джипы, грузовые авто и рейсовые автобусы запрет не распространяется. «Если бы мы полностью закрыли этот участок, — говорит Александр Малин, — тогда было бы перегружено Белгород-Днестровское направление». Напомним, что уже больше недели для большегрузного транспорта закрыт другой участок трассы Одесса—Рени—Орловка—Рени. Там пропускают только легковые авто и грузовики с зерном, и то с интервалом в 1 км, иначе из-за нагрузки может прорвать дамбу. Оба запрета, по словам Малина, временные. Они будут действовать еще несколько дней, пока дорога не подсохнет.