«Горбатый» «Запорожец» отпраздновал 50-летний юбилей

Сегодня на центральной площади Запорожья 46 автомобилей марки ЗАЗ-965, прозванного в народе «горбатым» «Запорожцем», выстроились в цифру «50» в честь 50-летия начала серийного выпуска автомобиля на Запорожском автомобилестроительном заводе. В рамках автопробега из Львова в Крым, посвященного годовщине автомобиля, в 15:00 на площадь Фестивальную прибыли 50 «горбатых запорожцев», но 4 из них не смогли участвовать в создании цифры из-за технических неисправностей. Как сообщил Українським Новинам президент автофан-клуба «ЗАЗ-Козак» Евгений Кравс, также утром в пятницу на территории ЗАЗа 100 автомобилей марки ЗАЗ-965 «горбатый» и ЗАЗ-966, прозванного в народе «мыльницей», выстроились в самую большую автоколонну из «Запорожцев» протяженностью 706 метров. Данный факт зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса. Как сообщало агентство, ранее заместитель главы Орджоникидзевской райадминистрации Запорожья Виктор Хоцкий заявил о намерении установить в 2010 году памятник «горбатому Запорожцу». Выпуск легкового автомобиля ЗАЗ-965 с двигателем воздушного охлаждения начался в 1959 году в Запорожье на заводе «Коммунар» (теперь ЗАЗ), а его массовое производство - в 1960 году. Всего с 1960-го по 1967 годы было выпущено более 300 тыс. автомобилей ЗАЗ-965.