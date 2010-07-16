Пьяные призывники избили милиционера в таганрогском военкомате

В Таганроге пьяные призывники, пришедшие в военкомат для прохождения медицинской комиссии, избили охранявшего здание милиционера, сообщает Life News. Молодые люди пришли для прохождения медкомиссии, держа в руках бутылки пива. Находившийся в это время в здании сотрудник милиции сделал им замечание и попытался выгнать их на улицу. Разъяренные призывники накинулись на милиционера и начали его избивать, передает «Lenta.ru». «Пострадавший сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Молодым людям предъявлено обвинение в нанесении побоев», – сообщили в следственном отделе при прокуратуре Таганрога.