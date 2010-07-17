В Аризоне найдена девочка, похищенная семь лет назад в Калифорнии

В Финиксе, штат Аризона, найдена девочка, украденная семь лет назад у родителей в другом регионе США, сообщает The Australian. Амбер Никлас была похищена в 2003 году в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где обедали ее родители. Тогда девочке был всего год. После семилетних поисков она была найдена в Финиксе, передает «Lenta.ru». Пара, в доме которой находилась девочка, прятала ребенка от окружающих. Чтобы скрыть ее существование, девочку не отдавали в школу, она не умела читать. В момент визита полиции ее пытались спрятать в платяном шкафу. Несмотря на пережитый эмоциональный шок, по сообщениям полиции, физически девочка чувствует себя хорошо.